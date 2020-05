Balkontrainingen houden Berkellandse senioren in beweging

Voor de coronacrisis verzorgde de SFB wekelijks beweeguren voor senioren, de zogenoemde wijksportgroepen. Deze gezamenlijke uurtjes zijn nog even in de wacht gezet.

‘Beweeg Thuis’-boekje

Balkontrainingen

Op muziek

De primeur was vorige week voor bewoners van het Hemminkhof in Ruurlo. De volgende balkontrainingen zijn in Eibergen (19 mei), Neede (26 mei) en Ruurlo (2 juni). Alle bewoners van de appartementencomplexen waar de SFB trainingen verzorgt, krijgen een uitnodiging in de brievenbus om op het balkon of de galerij mee te bewegen op vrolijke en bekende muziek van vroeger.