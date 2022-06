Bananenrepublikeinse machten in Berkelland?

Inbraak bij autobe­drijf in Groenlo: ‘Ze moeten gewoon van andermans spullen afblijven’

GROENLO - Twee gemaskerde mannen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken bij een autozaak in Groenlo. Ze hadden het niet op de bolides voorzien, maar op de kluis, met geld. „Dat bedrag zullen we wel niet weer zien”, zegt John Klein Gunnewiek, een van de eigenaren.

