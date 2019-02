Band met maar liefst vijftien zangeressen in Beltrum: Fabulous Fif-teen Live

Column Stadse Fratsen: Voordeel van de vlag is dat hij van afstand te zien is

9:38 Ik denk de vlag te zien als we - mijn vriendin en ik - eerder deze week langs de kustlijn van een Kaapverdisch eiland wandelen. We hebben het onderweg over haar zoon die al een half jaar een continent verderop zit en volgende maand terugkomt. Dan zie ik, vlak voor het vissersdorp waar we naartoe lopen, onmiskenbaar de donkere en lichte groene kleuren wapperen in de wind.