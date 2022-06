Band Shirtless wint nieuwe popprijs in Winterswijk

Rolf de Folter duikt na Achter­hoeks debacle nu op als interim-bestuurder van Gelre Ziekenhui­zen

DOETINCHEM - Rolf de Folter wordt de nieuwe interim-bestuurstvoorzitter van Gelre Ziekenhuizen met vestigingen in Zutphen en Apeldoorn. De Folter was eerder in 2020 kortstondig bestuurder van de toen nog gefuseerde Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland en SKB.

24 juni