Band Verdan uit Holterhoek stopt, maar de vriendschap niet

De koek is op. Vooral Wourens Roerdink miste de muzikale inspiratie om nog langer met Verdan te vlammen, vertelde de zanger/gitarist zaterdag voor aanvang van het afscheidsoptreden bij de Irish Pub Home in Eibergen. "Ik weet dat de rest door wilde en dat maakt zo'n beslissing lastig. Maar ik kan beter eerlijk zijn. Want spelen op halve kracht, dat bestaat niet."

Nog één keer knallen

In de pub was zaterdag weinig te merken van een tanende motivatie bij de band. Nog één keer knallen, met zelfs Jermain Spanjaard, de drummer van het eerste uur. Hij werd opgevolgd door Kevin Dibbets. "We hebben begrip voor de beslissing van Wourens", aldus gitarist Bas Relker. "Als band moet je er altijd voor de volle 100 procent staan. We hebben het er uitgebreid met elkaar over gehad en uiteindelijk de knoop doorgehakt."De bezoekers van de pub vonden het duidelijk jammer dat de boerenrockband stopt.