Bands staan in de rij voor Dag van Achterhoekse Popmuziek

Aanvankelijk was de Dag van de Achterhoekse Popmuziek gepland op 14 november. „Maar omdat we toen helemaal geen gasten mochten ontvangen, besloten we het evenement te verplaatsen”, aldus Erik Ramaker, programmeur bij DRU Industriepark in Ulft.

Komende zaterdag is het dan toch zover. Zeven bands spelen op het hele uur elk twintig minuten. „Om 10.00 uur trappen we af met Yara Beeks en om 16.00 uur sluiten we af met TRASHCAN. Daartussen zijn er optredens van MARISE, Boogie Monster, de Boetners, East Garden Studios en Killer and the Cool Cats. En weet je wat ik nou zo mooi vind? De bands staan ervoor in de rij. Allemaal hebben ze zoveel zin om weer eens los te gaan op het podium!”

Zang in Zwiepse Molen

Waar in voorgaande jaren honderden bandjes speelden op ruim 25 locaties verspreid over de Achterhoek, moet het nu allemaal wat minder. „Maar het is niet minder speciaal”, vertelt Ramaker.

„In deze vreemde tijden moet je extra creatief zijn. Overdag kan het publiek daarom niet alleen genieten van een aantal live-acts, maar ook van vooraf opgenomen optredens, op zeven bijzondere locaties in de Achterhoek. Zo heeft singer-songwriter Miranda Rooks een prachtige sessie opgenomen in de Zwiepse Molen in Lochem en namen de mannen van Banned Heroes een intieme livesessie op in de Sint-Walburgiskerk in Netterden. Of denk aan de eigenaren van rockcafé Taste uit Groenlo. Zij speelden samen met hun band The Sec in eigen woonkamer.”

Alle vooraf opgenomen sessies waren zonder publiek. Zaterdag zijn ze voor het eerst te zien via een livestream. „Voor het publiek dat hier aanwezig is, maar ook gewoon vanuit huis.”

Drankje in ’t dorp

Aan enthousiasme onder de deelnemende bands geen gebrek, zo merkt Ramaker. „En dat terwijl het niet eens in de buurt komt van de sfeer zoals we die vorig jaar nog kenden. Een pilsje of bitterbal is er helaas niet bij, nu alle horeca nog gesloten is. Wie echt dorst heeft of lekkere trek, kan een drankje of iets lekkers halen bij de super in ’t dorp”, aldus Ramaker. „Niet bij ons. We zijn zo voorzichtig mogelijk en houden ons volledig aan alle richtlijnen.”

Op de vraag of het financieel dan wel uit kan, hoeft Ramaker niet lang na te denken. „Er is geen verdienmodel. We maken alleen maar kosten. De inkomsten die we normaal gesproken halen uit de horeca vallen weg en we vragen ook geen toegangsprijzen. Want wat kun je vragen voor een optreden van twintig minuten? „Wel zat er nog wat geld in het potje van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek voor ons, waar we heel blij mee zijn.”

Cultuur brengen

„Om de inkomsten is het ons niet te doen zaterdag”, zegt Ramaker. „Wij zijn een poppodium en we zijn hier om cultuur te brengen. Dit jaar moeten we roeien met de riemen die we hebben en daar willen we het maximale uitslepen.”

Ook al is het festival gratis te bezoeken, reserveren is wel een must. „Per uur kunnen we maximaal dertig man publiek ontvangen. Dus van tevoren geef je aan naar welke band je wilt komen kijken. Na afloop is er dan nog even tijd om hier lekker rond te hangen en mee te kijken naar de livestream, maar daarna is het de beurt aan de volgende groep,” aldus Ramaker. „Het feest is niet alleen bij ons. Bij Boogie Woogie in Winterswijk beklimmen Ferris Wheel en Next Door het podium en de mannen van East Garden Studios trappen hun dag af in De Gruitpoort in Doetinchem. Ach, weet je, het is gewoon weer eens feest in de hele Achterhoek!”

Bajesband De Niemanders

De Niemanders nam een mini-documentaire op in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. In het originele plan hadden Rocco Ostermann en Wout Kemkens van bajesband De Niemanders de Dag van de Achterhoekse Popmuziek de vrijdagavond ervoor geopend. Dat concert is groot van opzet en wordt daarom verplaatst naar het voorjaar van 2021.



In plaats daarvan is zaterdag op de livestream de première van de nieuwe video te zien, die is opgenomen in de DRU Cultuurfabriek. Van de totstandkoming van de video is een mini-documentaire gemaakt, eveneens te bewonderen via de livestream komende zaterdag.