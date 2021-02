Bar winterweer: medewerkers zorgorganisatie Sensire met terreinwagen naar cliënten gebracht, personeel blijft overnachten in ziekenhuis

WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - Wijkverpleegkundigen die lopend op pad gaan of met hulp van trekkers of terreinwagens gebracht worden. Loonwerkers die ambulances vrij baan geven. Personeelsleden die in het ziekenhuis blijven overnachten omdat zij de weg niet op durven. Het strenge winterweer eist zijn tol in de Achterhoek.

De Achterhoekse zorgorganisatie Sensire kampt volop met de gevolgen van de hevige sneeuwval van zondag en maandag en neemt verschillende maatregelen om cliënten waar mogelijk toch te kunnen helpen. Medewerkers die gebruikmaken van de kleine bedrijfsauto’s van de zorgorganisatie, kunnen niet door de sneeuw komen.



,,We kregen de eerste signalen dat veel collega’s niet op pad konden: de kleine autootjes van Sensire kunnen de hoge sneeuwduinen niet aan”, aldus een woordvoerder van Sensire. Cliënten die niet lang zonder hulp kunnen, krijgen voorrang. Daardoor wordt niet-noodzakelijke hulp in sommige gevallen uitgesteld of afgezegd.

Een Dodge 4x4 pickup

Sensire krijgt van verschillende kanten hulp aangeboden. ,,Twee jongens met een grote Dodge 4x4 pickup, die ook behendigheidswedstrijden rijden, staan klaar om collega’s te hulp te schieten, daar is ook dankbaar gebruik van gemaakt.” De zorgorganisatie heeft gezorgd voor een werkgeversverklaring, zodat het duo ook ’s avonds na de avondklok op pad kan.



Er worden ook trekkers ingezet om Sensire-medewerkers bij hun klanten te krijgen. ,,We krijgen noaberhulp aangeboden. Een zoon van een klant heeft aangeboden dat we hem altijd mogen bellen als iemand vast komt te zitten, dan komt hij helpen met de tractor.’’



,,Er zijn ook boeren die wijkverpleegkundigen en verzorgenden met de tractor van klant naar klant brengen. Een enkele collega is zelf achter het stuur van de trekker gekropen om zelf de ronde te doen.”

‘Uitdaging van een andere soort’

Omdat de weersverwachting nog steeds ongunstig is , zet Sensire zwaarder materieel in. ,,We werken eraan om extra terreinwagens met chauffeur te regelen om verpleegkundigen te vervoeren, die op weg zijn voor zorg die medisch noodzakelijk is.”



De wijkverpleging en thuiszorg aan de 5.000 klanten in de Achterhoek (en Liemers) moet zoveel mogelijk doorgaan. ,,Onze collega’s hebben het al zwaar, dit is natuurlijk nog een uitdaging van een heel andere soort.”



Ondertussen zijn loonwerkers en grondverzetbedrijven druk in de weer om de sneeuw te ruimen en straten weer toegankelijk te maken. Alex Hiddink, van Hiddink Grondwerken in Winterswijk: ,,We werken sinds zaterdagmiddag in ploegen van 12 uur. We zijn continu bezig.”



Het gaat vooral om het sneeuwvrij maken van bedrijfsterreinen. ,,En nu zijn we in het winkelcentrum van Winterswijk bezig. We kunnen de vraag nog wel aan, maar nu beginnen particulieren ook te bellen. Als ik nog meer materieel had, dan kon ik nog wel meer inzetten.”

‘Ambulance kon er niet door’

Ook Lettink in Westendorp is druk met het winterweer. ,,We hebben een aantal verplichtingen bij bedrijven in Varsseveld, zoals bijvoorbeeld Kramp. Dus die geven we voorrang bij het sneeuwvrij maken van de terreinen. En verder krijgen we nu zoveel telefoontjes dat we de vraag niet meer aankunnen. Tussendoor zijn er ook nog calamiteiten, zoals een ziekenwagen die hier in het buitengebied van Westendorp een ernstig zieke moest ophalen, maar er niet door kon. Daar zetten we dan alles voor aan de kant.”



Ook de twee Achterhoekse ziekenhuizen, Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk, hebben last van het winterweer. Ze zijn maandag opnieuw moeilijk te bereiken voor sommige medewerkers en patiënten. Verschillende afspraken van patiënten zijn verzet en medewerkers ruilen diensten met collega’s die dichterbij wonen. Een kleine groep personeelsleden is zelfs in het ziekenhuis blijven overnachten, omdat zij het niet zagen zitten om de weg op te gaan.

‘Er is goed vooruit gedacht’

,,Dat gaat om een kleine groep, vooral mensen die wat verder weg wonen. Ook zijn sommigen vertraagd op het werk verschenen vanwege de sneeuw. Dat wordt prima opgevangen door andere collega’s die wat langer hebben doorgewerkt. Er is goed vooruit gedacht”, zegt Saskia Steenbergen, woordvoerder van het Slingeland ziekenhuis.



Volgens de woordvoerder van het Doetinchemse ziekenhuis zijn er wel veel afspraken van patiënten verzet. Al sinds 7.00 uur maandagmorgen komen er telefoontjes binnen van patiënten die hun afspraak willen annuleren en verzetten naar een latere datum vanwege het winterweer. ,,Zij durven nu niet de weg op. Uiteraard houden we hier rekening mee.”



De drukte op de Spoedeisende Hulp valt mee, vertelt Steenbergen. Enkele patiënten zijn naar het ziekenhuis gebracht, omdat zij gevallen zijn door de gladheid. De zorg komt daardoor niet in gevaar. ,,Een enkeling heeft iets gebroken, maar dit zijn er niet veel. Grote drukte is uitgebleven. Het lijkt erop alsof de meeste mensen toch thuis zijn gebleven.”

‘De meeste mensen blijven blijkbaar binnen’

In ziekenhuis SKB is het beeld niet veel anders, zegt woordvoerder Hanneke Groot Nibbelink. Op de Spoedeisende Hulp merkt het ziekenhuis geen extra drukte door het winterweer. ,,De meeste mensen blijven blijkbaar binnen met dit weer.”



Ook hier komen sommigen met vertraging op het werk en is er de mogelijkheid om te blijven overnachten. ,,Sommigen hebben dit afgelopen weekend ook al gedaan. Medewerkers helpen elkaar onderling goed en lossen elkaar wat later af als het nodig is. Ook wordt er geruild, bijvoorbeeld tussen mensen die verder weg en dichterbij het ziekenhuis wonen.”