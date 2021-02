Bar winterweer: medewerkers zorgorganisatie Sensire met terreinwagen naar cliënten gebracht

Wouke van Scherren­burg vindt corona enger dan de tijd waarin ze moest onderdui­ken: ‘Confronte­rend dat ik in de risico­groep zit’

7 februari Wouke van Scherrenburg (74) nam in 2004 afscheid als parlementair journalist in Den Haag. Nu is de Doetinchemse terug op het Binnenhof, als stem en presentator van een bloederige tv-serie over politieke macht door de eeuwen heen.