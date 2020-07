Bart Bles maakt zich klaar voor het grote werk; Zelhemmer Schennink wint in Westervoort

WESTERVOORT - Topruiter Bart Bles uit Babberich draaide zaterdag in Westervoort warm voor het grote werk. In de prijzen viel hij niet.

Bij zijn eigen club De Nijgraaf in Westervoort reed Bles zaterdag zijn eerste officiële wedstrijd sinds lange tijd. ,,Normaal gesproken had ik ergens in het buitenland gereden”, zei Bles. ,,Door het coronavirus komt het outdoorseizoen nu pas op gang. Ik rijd de komende dagen in België een wedstrijd op 2-sterrenniveau.”

Bles heeft verder enkele wedstrijden in Frankrijk op het programma staan. ,,In de aanloop wil ik de paarden hier rustig laten wennen aan het niveau. Ze hebben de laatste drie maanden geen wedstrijden gereden en moeten ritme krijgen.”

Mede daarom kwam Bles niet op het podium. Met United Touch S eindigde hij als vijfde in het ZZ-springen.

Joosten

Annettte Elmendorp uit Didam maakte met Jabedabedoe in het Z-springen één springfout. ,,Dat maakt niet uit, want het paard is nog jong. Gelukkig zijn we weer begonnen. Ik heb een aantal oefenparcoursen gelopen, maar die zijn voor spek en bonen. Een echt concours, zoals dit, is veel leuker.”

De Zevenaarse Tani Joosten was ook enthousiast. Ze pakte met haar nieuwe troef Despina de vierde plek in het Z-springen. ,,Ik was blij dat ik weer naar een echte wedstrijd kon. Daar kun je winstpunten pakken. De afgelopen tijd heb ik veel getraind en oefenwedstrijden gereden. Dat heeft nut gehad, want Despina is goed in vorm.”

Bij het uitrijden zag Joosten dat Despina een hoefijzer miste. Geen groot probleem. ,,Even naar de hoefsmid en dan is het probleem opgelost.”

Uitslagen: Z-springen. 1. Niels Brussen (Elst, Heracles de reve); 2. Noelle Klokman (Barchem, Happy Bruga); 3. Nienke van Roekel (Ede, Geluk).

ZZ-springen: 1. Maikel Schennink (Zelhem, Ellwood); 2. Bas van den Burg (Wilp, Hilke); 3. Alwin Berendsen (Huissen, Hardousch).