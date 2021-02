Bart uit Lievelde helpt eenzame mensen de coronatijd door: ‘Ze leven in een klein wereldje’

Achterhoek­se economie krimpt in 2020 door corona met 3 procent

23 februari DOETINCHEM - De economie in de Achterhoek is in 2020 door corona met 3 procent gekrompen. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week bracht het CBS al naar buiten dat er landelijk een daling was van 3,8 procent.