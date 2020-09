Bart van den Heuvel: een oude sjacheraar in de Oude Spar in Geesteren

Achter­hoeks overleg over intochten Sinter­klaas: ‘We zoeken nu een alterna­tief’

9 september DOETINCHEM/WINTERSWIJK - De organisatoren van Sinterklaasintochten in de Achterhoek gaan in overleg om in tijden van corona alternatieven te zoeken. De Veiligheidsregio besluit volgende week of intochten kunnen doorgaan.