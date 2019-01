Bartjan repareert gratis auto's van mensen die krap bij kas zitten

Achterhoek­se nieuwjaars­ba­by is thuis, kersverse vader krijgt meteen 5 dagen verlof

13:29 DINXPERLO - Don, de eerste Achterhoekse baby van 2019, heeft met zijn ouders Andy Ruesink en Marlies Schieven de eerste nacht thuis beleefd. Don werd op 1 januari om 0.16 uur geboren in het Slingeland Ziekenhuis en mocht ongeveer 37 uur later naar zijn huis in Dinxperlo.