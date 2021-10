Basisscholieren helpen buitenlandse mbo’ers aan een baan of opleiding in de Achterhoek

Dat het voor anderstalige jongeren lastig kan zijn om in Nederland onderwijs te volgen is bekend. Het afgelopen schooljaar is hier in deze regio een oplossing voor gevonden dankzij een samenwerking tussen twee opleidingspartijen.



In Winterswijk komen wekelijks kinderen van basisscholen in de omgeving naar het Technieklokaal Skills in het Gerrit Komrij College. Ze maken daar via praktijkopdrachten kennis met de mooie kanten van techniek.



Het Graafschap College in Doetinchem heeft de afdeling Entree. Hier kunnen jongeren vanaf zestien jaar zonder diploma in het voortgezet onderwijs op praktische wijze ontdekken waar ze goed in zijn en welke beroepskeuzes er gemaakt kunnen worden. Binnen Entree zijn ook jongeren te vinden die naar Nederland gevlucht zijn en moeite hebben met de Nederlandse taal.