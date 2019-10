Basisscholieren uit Berkelland denken mee over afvalscheiding

Teckel Limo is na 11 jaar (!) weer terecht: ‘Mooi en tegelijk treurig verhaal’

10:16 GAANDEREN/ WARNSVELD - De teckel Limo is afgelopen weekend na 11 jaar vermissing weer teruggevonden. Mensen zagen de verwaarloosde hond op straat lopen in Gaanderen en brachten het dier naar Dierencentrum Achterhoek in Doetinchem.