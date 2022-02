Basisschool De Wegwijzer in Sinderen definitief dicht: ‘Wij balen hier enorm van’

Noordtak Betuwerou­te: geen plan, geen geld, geen besluit. Wel verkiezin­gen

ENSCHEDE - Plots heeft elke politicus een mening over de Noordtak van de Betuweroute. Laatstelijk de D66-fracties in Twente. Ze zijn tegen. Maar waartegen? Er is geen plan, geen geld en geen besluit. Dit is een verhaal over hoe Oost-Nederland de lobby van de havenbaronnen ongewild tot een succes maakt.

1 februari