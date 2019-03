Basketbalbroers uit Eibergen timmeren aan de weg: ‘Dit is echt een droom’

VIDEO Vendelen is in Gelderland een echte traditie

20:08 WEHL - Liefst vierhonderd vendeliers toonden gisteren hun kunsten bij het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor in Wehl. In verschillende disciplines als klassiek vendelen, en acrobatisch vendelen. ,,Dat laatste is wel het meest spectaculair om te zien’’, zegt Henry Smeenk, voorzitter van Schutterij Eendracht in Wehl.