Basma (7) krijgt nieuwe fiets van Batavus nadat er een boom op haar viel

Thuiszor­gor­ga­ni­sa­tie voor allochto­nen in de Achterhoek failliet

16:12 GENDRINGEN - Ozonzorg, een thuiszorgorganisatie van en voor allochtonen in de gemeente Oude IJsselstreek, is dinsdag failliet verklaard door de rechter in Zutphen. Volgens curator David Vrijbergen is het faillissement aangevraagd door het pensioenfonds en de Belastingdienst.