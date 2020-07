Bassist Wimken van Diene (70) bleef altijd Normaal: lees het maar na in zijn boek

Wethouder Zutphen vreest ‘Amerikaan­se toestanden’ als minister vandaag niet met miljarden over de brug komt

7:30 Vol spanning kijkt Harry Matser vandaag tussen zijn werkzaamheden op het stadhuis in Zutphen door naar het debat in Den Haag. Kamerleden gaan in debat met minister Kajsa Ollongren over de in een rap tempo verslechterende gemeentefinanciën. Wethouders uit heel het land hebben ludieke acties gevoerd en brandbrieven gestuurd. Ze willen structureel miljarden naar gemeenten om de grootste gaten financiële gaten te dichten. ,,Het is nu klaar. Ik zie niet waar ik het geld nog vandaan moet halen.’’