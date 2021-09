BBB-Kamerlid krijgt daags na Prinsjesdag ‘ander’ koffertje uit Ruurlo

Graan Cru Primeur. Spreek het een beetje op z'n Frans uit, en je vermoedt een wijn in het koffertje. Maar Van Zijtveld komt toch echt een bijzonder zakje tarwemeel aanbieden. „We beleven het beste tarwejaar sinds tijden. De kwaliteit is subliem.”

De lijsttrekker van BoerBurgerBeweging krijgt de Graan Cru Primeur niet voor niets van Van Zijtveld, één van de bekendste pannenkoekenbakkers van het land. Zijn restaurant De Heikamp in Ruurlo is het enige restaurant dat zelf tarwe verbouwt. „Het zelf telen is een kostbare uitdaging. Wij willen niet alleen praten over duurzaamheid; we willen het graag doen en laten zien. Er wordt altijd voor gezorgd dat het graan rondom Ruurlo groeit, waarmee zorg gedragen wordt voor een zo kort mogelijke keten van boer naar bord."