Beatboxers delen muzikale klappen uit in Het Nieuwe Dijkhuis

DOETINCHEM - De beste beatboxers van Nederland komen deze zaterdag naar het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem om daar met elkaar in de ring te stappen voor The Art of Beat Box Battle: een coproductie van vicewereldkampioen Bart Voogt uit Hengelo (23) en Het Nieuwe Dijkhuis.

De zaal aldaar wordt omgetoverd tot een heuse boksarena, waar ongeveer 30 talenten het solo, in tweetallen of met behulp van een loopstation (opnameapparaat, K.H.) tegen elkaar opnemen. De nummer één wint een beatboxmicrofoon.

Voogt, beter bekend als beatboxer B-Art, won vorig jaar zilver tijdens het wereldkampioenschap in Berlijn en is net terug uit Japan en Hongkong, waar hij mocht jureren tijdens verschillende beatboxkampioenschappen. B-Art is een prof en geeft ook workshops. ,,Daarbij studeer ik ook nog gewoon, hoor”, voegt hij eraan toe. ,,Communicatie en Multimedia Design.”

Najib Amhali

Van jongs af aan houdt-ie zich al bezig met beatboxen, hoewel de muziekstijl waarbij je enkel de mond gebruikt, in Nederland niet reuze populair is. ,,In Frankrijk en Polen zie je het veel meer”, weet hij. ,,Zelf vond ik als kind cabaretier Najib Amhali al interessant, die allerlei geluidjes kon maken. Maar toen ik een video tegenkwam van een Japanse beatboxer, was ik verkocht.”

Het filmpje stond maandenlang op repeat, terwijl Voogt het probeerde na te doen. ,,Dat is ook hoe je het leert, doen, doen, doen. Je probeert iets na of uit en soms kom je op iets nieuws, wat je kan toepassen tijdens een battle.”

Quote Soms kun je een beat nadoen van je tegenstan­der, om te laten blijken hoe makkelijk die is. Je moet elkaar de tent uitlokken. Bart Voogt, Beatboxer

Waar de jury op let? ,,Techniek, muzikaliteit, originaliteit en show. Je wil het publiek naar jouw kant trekken.” Voogt bereid een battle deels voor, maar improviseert ook. ,,Soms kun je een beat nadoen van je tegenstander, om te laten blijken hoe makkelijk die is. Je moet elkaar de tent uitlokken.”

→ Voorrondes van The Art of Beat Box Battle zaterdagmiddag 5 januari vanaf 16.00 uur, toegang gratis. De finalerondes beginnen om 19.00 uur, tickets (6 euro) via hetnieuwedijkhuis.nl en aan de kassa van Het Nieuwe Dijkhuis: Burgemeester van Nispenstraat 19-21 in Doetinchem.