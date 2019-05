Beatrix bezoekt Harreveld: ‘Die met de bloemetjes, dat is de prinses’

‘OM in de fout’: Winterswij­ker hoeft geen jaar maar ‘slechts’ 37 dagen te zitten

13:37 WINTERSWIJK - De 34-jarige man uit Winterswijk die vorige week is opgepakt in zijn woonplaats omdat hij gesignaleerd stond, hoeft niet nog 337 dagen in de gevangenis te zitten. Hij hoeft nog maar ‘slechts’ 37 dagen de cel in. Dit laat zijn advocaat David Nieuwenhuis weten.