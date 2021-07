Bebaarde Frank (51) loopt en fietst honderden kilometers langs de Nederlandse grens met andere ‘baarden’

Op vinyl uitgebrach­te eerste cd van Boh Foi Toch in voorver­koop al uitver­kocht

14 juli DOETINCHEM - De op vinyl uitgebrachte eerste cd van Boh Foi Toch - Zeet de Jongs, uit 1992 - is in de voorverkoop al uitverkocht. De lp is in een oplage van 500 stuks geperst en zou vrijdag in de Wim's Muziekkelder liggen bij Wim Vriezen in Doetinchem.