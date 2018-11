Bed & Breakfast in Villa Wanrooy en walhuisjes

Sluiting biblio­theek Warnsveld slaat in als een bom

22 november De voorgenomen sluiting van de vestiging van de Graafschap bibliotheken in Warnsveld per 1 januari 2019 heeft flinke impact. Gerard Huis in ’t Veld lichtte donderdagochtend zijn personeel in over het besluit. “Daar werd emotioneel op gereageerd. Er is bij hen en bij mij veel boosheid, onbegrip en frustratie. Maar we hebben geen andere keuze.” Met de bibliotheek verdwijnt de hoofdhuurder van dorpshuis ‘t Warnshuus en blijft in de gemeente Zutphen alleen de bibliotheek in de Broederenkerk bestaan.