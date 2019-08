Bedelbrief RTV Slingeland stuit op weerstand in Winterswijkse politiek

WINTERSWIJK - De persoonlijke brief aan de fractievoorzitters van politieke partijen in Winterswijk met het verzoek om tegen betaling ‘vriend’ te worden bij RTV Slingeland is verkeerd gevallen. De fractievoorzitters vinden dat de lokale omroep de journalistieke onafhankelijkheid moet bewaken.

Bij RTV-Slingeland lopen de inkomsten van advertenties terug, legt penningmeester Bernhard Harfsterkamp uit. Daarom heeft hij alle fractievoorzitters een brief gestuurd met het verzoek om tegen betaling van 300 euro 'vriend’ van RTV-Slingeland te worden. Als tegenprestatie worden ze dan bij aanvang van het programma genoemd. ‘Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de plaatselijke politieke partij ....’ Op de plaats van de puntjes kan de partij worden ingevuld die hiervoor betaalt.

‘Dit moet je niet willen’

‘Onwenselijk’ zeggen de fractievoorzitters van VVD, Winterswijks Belang, PvdA en CDA. ,,Als RTV Slingeland in geldnood zit, kunnen ze op een normale manier een subsidieverzoek indienen. Dan kunnen we als politiek bekijken of de jaarlijkse bijdrage van zo'n 15.000 euro, oftewel 50 cent per inwoner, omhoog moet”, zegt fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang. Hij was met stomheid geslagen toen hij de brief las. ,,Hoe zit dat met de alom gepredikte onafhankelijkheid? Ik vind het een bespottelijk idee. Dit moet je niet willen."

Zo denkt ook fractievoorzitter Wim Wassink van het CDA erover. ,,We dragen RTV Slingeland een heel warm hart toe. Maar het lijkt me niet verstandig als politieke partij de omroep te gaan sponsoren. Daarmee komt de journalistiek onafhankelijkheid in het geding, daar moet je verre van blijven.” Toch heeft het CDA in het verleden , met name in verkiezingstijd, zendtijd gekocht bij de omroep. ,,Maar dat staat dan los van een programma. Dat is advertentieruimte die je koopt.”

Publiciteitsstunt

Ubel Zuiderveld van de PvdA piekert er niet over om zich tegen betaling in de aftiteling van een programma te laten noemen. ,,Nee, dat is niet de weg die wij willen inslaan.” Zijn collega-fractievoorzitter van de VVD, Gert-Jan te Gronde, denkt dat het een publiciteitsstunt is van de omroep. ,,Dit kan toch geen serieuze vraag zijn.”

Bernhard Harfsterkamp ziet echter totaal geen problemen met de journalistieke onafhankelijkheid. Ook niet als in een nieuwsprogramma een partij ‘die de uitzending mede mogelijk heeft gemaakt’, kritisch moet worden aangepakt vanwege een uitglijder. ,,Dat moet dan gewoon kunnen", vindt hij.

Advertentie-inkomsten