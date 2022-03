Bedreiging en intimidatie groot probleem in lokale politiek: ‘Ik ga al geen carnaval meer vieren’

In zoektocht naar opvangloca­ties Oekraïense vluchtelin­gen probeert Zutphen twee vliegen in één klap te slaan

In de zoektocht naar opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne probeert Zutphen twee vliegen in één klap te slaan. De gemeente zoekt kantoorgebouwen om in eerste instantie om te bouwen tot opvangplekken voor vluchtelingen. Later moeten die huisvesting bieden aan studenten of inwoners met een laag inkomen.

10 maart