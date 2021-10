Bedreigingen aan de orde van de dag: burgemeester ‘nazileider’ en ‘flikker’ genoemd, Ten Dolle ‘was al elf keer dood geweest’

De Achterhoekse burgemeesters ondersteunen de oproep die ze dinsdagavond deed. ,,Ik vind het heel dapper van Loes ten Dolle dat ze dit nu eens aankaart. Ik sta er helemaal achter. Want dit moeten we niet accepteren”, zegt de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord.



Hij kreeg zelf een lading beledigingen over zich heen toen hij een poster van de winkeliersvereniging op zijn Facebook zette. ,,Een vriendelijke poster waarin iedereen gevraagd wordt om 1,5 meter afstand te bewaren. Dan word je uitgemaakt voor nazileider en weet ik wat niet meer. Echt smakeloos om de jodenvervolging erbij te halen. Een tweet over het regenboogzebrapad leverde mij persoonlijke beledigingen op als flikker.”



Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem houdt er zelfs bij voorbaat rekening mee dat een bericht vervelende reacties kan oproepen. ,,We hebben in Doetinchem ook te maken met concrete bedreigingen.”