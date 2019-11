Bedrijf dat horeca verzorgt in Hanzepand Doetinchem failliet verklaard

COLUMN Komt er een ‘Polenhotel’ in Wehl? De messen worden al geslepen

13:27 Fascinerend om te zien hoe iedereen in de kramp schiet, als het woord Polenhotel valt. In Wehl worden de messen al geslepen. Manege ‘t Meerenbroek, zalencentrum De Olde Beth, in de volksmond zijn het gedoodverfde locaties om Poolse gastarbeiders onder te brengen.