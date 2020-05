Bedrijf failliet: 875 probleemvaten met blusschuim liggen nu op bordje van Doetinchem

,,Exploitant Rutgers en nu zijn curator zijn verantwoordelijk voor de 875 vaten”, zegt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem. Daarbij beseft hij dat het geen sinecure is de kosten voor het verwijderen van de vaten op Rutgers Milieu - of wat daar van over is - te verhalen. ,,De kip was al kaal, vermoeden wij. De ervaring leert dat een curator – zonder geld in de boedel – niet snel handelt om een milieuovertreding ongedaan te maken. Maar we moeten nog in overleg.”