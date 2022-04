Bedrijfsbus rijdt achterop auto die plots stilstaat voor file op N18 bij Groenlo

Startsein voor olie- of gasboring? Nee, met de ‘eerste haring in de grond’ begint het Achterhoek­se kampeersei­zoen!

WINTERSWIJK - Het tafereel had dinsdag wel wat van een feestelijke start van boren naar olie of gas. Maar nee, de grond is - net - sneeuwvrij: het is lente en het kampeerseizoen begint! Op camping Vreehorst in Winterswijk sloeg toerisme-wethouder Henk Jan Tannemaat symbolisch de eerste tentharing in de grond.

