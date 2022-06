Bedrijfsbusbestuurder gewond door botsing achterop vrachtwagen met aanhanger bij Heelweg

Dansers LG-Dance verzorgen ‘tijdreis’ in theater De Storm in Winters­wijk

WINTERSWIJK/BORCULO/RUURLO - ‘’t Wordt eens tijd!’ was het thema van een dansshow van LG-Dance. Ruim 250 dansers van deze inmiddels in Borculo en Ruurlo actieve dansstudio voerden 'm zondag twee keer op in theater De Storm in Winterswijk.

10:38