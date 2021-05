Bedrijfsleiders van ijssalon Talamini in Winterswijk vinden handhaven van terrasregels knap ingewikkeld

Zo zorgt moeder Maartje (46) dat vluchtelin­gen een warm welkom krijgen in haar woning in Vorden

10:29 Muzikante Maartje Epema (46) deed er de afgelopen vijf jaar alles aan vluchtelingen een fijn thuis te bieden. De moeder liet zelfs verjaardagen van haar drie kinderen schieten om de Syrische Abdulkader te gaan helpen in Turkije. Op de grote boerderij in het buitengebied van Vorden is plek genoeg, vindt ze. ,,Het was altijd al een levendige boel hier.’’