Bedrijfsleidster kapperszaak in Groenlo uit functie gezet na discriminerende email: ‘Dit is die kamper’

Het korte mailtje - met daarin bovenstaande tekst - is geschreven door de bedrijfsleidster van het filiaal in Groenlo. Die wilde van haar meerdere weten wat ze met de sollicitatie - de Groenlose wilde in de salon haar BBL-opleiding doen - aan moest. Per ongeluk kwam de mail terecht bij de 19-jarige, die anoniem wenst te blijven; ze wil niet dat deze kwestie haar achtervolgt. Maar kwalijk vindt ze het wel, geeft haar vriend Gerrit Pfeifer desgevraagd aan. ‘Kamper’ wordt door bewoners van woonwagens beschouwd als een scheldwoord.