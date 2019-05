Bedrijfsleidster kapperszaak in Groenlo uit functie gezet na discriminerende email

Nieuwe eigenaren voor kinderboer­de­rij Strubbert in Laren

6:00 Speel- en kinderboerderij Strubbert in Laren is verkocht. Het echtpaar Ada en Hans Niels doet de accommodatie over aan twee echtparen uit Enschede die formeel op 2 september de nieuwe eigenaren worden van de speelvoorziening in Laren.