Bedrijventerrein Diekink in Lochem mag er toch komen

Diekink is voorzien ten noordwesten van de stad Lochem. Ontwikkeling van het terrein (6,5 hectare) zit al jaren in de pijplijn. Lange tijd was echter onzeker of Lochem de uitbreiding zou mogen doen. In regionaal verband moest dat worden afgekaart, om te voorkomen dat er te veel bedrijventerrein worden ontwikkeld.

Grens

Er is overeenstemming bereikt, waardoor de weg vrij is om met Diekink aan de slag te gaan. De gemeente Lochem is daar blij mee. Volgens de gemeente hebben lokale bedrijven belangstelling om uit te breiden of zich op Diekink te vestigen. Zonder uitbreiding loopt Lochem tegen de grenzen aan. Bedrijventerreinen Aalsvoort en De Spoel zijn ingevuld, en ook de invulling van Stijgoord vordert gestaag gestaag.

2019