Bedrijventerrein in Lochem maakt plaats voor 120 woningen

Gymdocente Henny te Raa (64) geeft al 40 jaar de leukste les van school

11:20 EIBERGEN - Ze begon in 1979 bij de opening van de gymzaal van - toen nog - de christelijke Wilhelmina-mavo, nu Het Assink lyceum in Eibergen. Gymdocente Henny te Raa-Graven (64) is 1 augustus precies veertig jaar ‘aan school’.