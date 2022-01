Bedrijventerrein Laarberg-Noord wordt met 10 hectare uitgebreid

De busreis naar het buitenland begint straks weer bij Boszicht in Nieuw-Dijk

NIEUW-DIJK/ ZEDDAM - De Jong Intra Vakanties en OAD maken voor hun busreizen sinds deze maand weer gebruik van het parkeerterrein bij restaurant Juffrouw Tok en Partycentrum Boszicht in Nieuw-Dijk. De afgelopen jaren diende Hotel Ruimzicht in Zeddam als zogenoemde wisselplaats, maar daar is te weinig ruimte.

10:51