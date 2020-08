Bedrijventerrein Winterswijk wordt hoofdpijndossier: complete rapport moet over

Veroorza­ker (73) dodelijk ongeluk met fietsster in Varsseveld krijgt boete

31 juli VARSSEVELD - Een 73-jarige man uit Varsseveld is vrijdag door de rechtbank in Zutphen veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in zijn woonplaats. Hij moet 1.000 euro boete betalen. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden, met een proeftijd van 3 jaar.