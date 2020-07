Beeldbellen nieuwe realiteit in Achterhoekse ziekenhuizen; straks duizenden gesprekken per jaar

‘De bom van Ronan (12)’ is opgedoken uit de Oude IJssel

12:59 DOETINCHEM - Voordat ‘de bom van Ronan’ (een granaat uit de Tweede Wereldoorlog) op het droge was, werd er maandagmiddag eerst per ongeluk een prothese - ter vervanging van een arm of been - uit de Oude IJssel gevist.