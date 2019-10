Beeldbepalende kunst verdwijnt uit centrum Eibergen

De bronzen boomroosters, de blauwe hekken met bronzen binnenwerk, de palen met bronzen knop en de banken met granieten zitting, het meeste zal verdwijnen of hergebruikt worden in een nieuw werk. Want dat is wat kunstenaar Lanters met de gemeente Berkelland overeengekomen is: in ruil voor het weghalen van de zo bepalende kunst op de Brink en de Hagen mag hij een nieuw werk maken voor in het wandelpark De Maat.