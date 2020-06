Beeldenstorm in Achterhoekse dorpen: Keijenborgse vendelier gesloopt en beeld Baak gestolen

In Baak gaat het om het dorpsgezicht, dat in 2004 is geplaatst als herinnering aan de voormalige gemeente Steenderen. Het bronzen ornament op het kruispunt van de Wichmondseweg en Vordenseweg, gemaakt door Cor Litjes, is vermoedelijk vrijdag van de granieten plaat gehaald en sindsdien spoorloos.



Een dag later, waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag, is het beeld De Vendelier in Keijenborg gesloopt. Het vaandel dat de bronzen vendelier draagt is eraf gebroken. Vermoedelijk is ook geprobeerd het beeldje in zijn geheel te stelen, zegt voorzitter Martijn Pietersen van het plaatselijke schuttersgilde St. Jan. ,,Maar het beeld is hufterproof vastgezet, na een eerdere diefstal in de jaren 90.”