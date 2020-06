Beeldhouwer Cees Hartgers uit Eibergen hakt zich een weg door stenen

Achterhoek­se agenten met mobiel politiebu­reau de straat op

7:09 DOETINCHEM/ ’S-HEERENBERG - Achterhoekse agenten kunnen sinds kort met een mobiel politiebureau hun wijk in. Dit kantoor op wielen is opgetrokken in de laadruimte van een grote transportbus en van alle gemakken voorzien. ,,Een nieuwe manier om dichter bij de mensen te komen”, zegt agent Bram Naberhuis.