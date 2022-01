Beeldhouwer Dolf Bierhuizen: ‘Atelierroute organiseren is echt mijn ding’

BORCULO/RUURLO - Kunstkring B-Art mag dan per 1 januari op zijn gegaan in Kunstkring Ruurlo, dat heeft geen gevolgen voor de Atelierroute Berkelland. Kunstenaar Dolf Bierhuizen heeft zich, samen met anderen, al weer met zijn hele ziel en zaligheid in de organisatie gestort.

De atelierroute 2022 wordt wederom gehouden tijdens de beide Pinksterdagen, die dit jaar op 5 en 6 juni vallen. De laatste editie van de tweejaarlijkse activiteit was in 2019, vorig jaar kon de kunstmanifestatie om alom bekende redenen niet gehouden worden. Ook de voorgaande keren was het al een samenwerking tussen de beide kunstkringen, dus wat dat betreft is er niets veranderd.

Handen uit de mouwen

Beeldhouwer Bierhuizen heeft er zin in. De afgelopen zes jaar was hij penningmeester bij B-Art, maar hij ambieert geen bestuursfunctie meer. „Ik steek liever de handen uit de mouwen, dus het organiseren van de atelierroute is echt mijn ding”, zegt hij enthousiast. De Borculoër was ook een van de stuwende krachten achter de kunstwandelroute in Borculo, die vorig jaar wel werd gehouden, maar herhaling van dit evenement ziet hij niet zo snel gebeuren. „De atelierroute is twee dagen, maar de wandelroute duurde vier maanden. Dat organiseren is heel veel werk en het zijn vaak dezelde mensen die dat dan moeten doen. Maar het was wel een succes.”

Logo Atelierroute Berkelland 2022 © Kunstkring Ruurlo

Doorstroming

Ook de atelierroute kan rekenen op veel publieke belangstelling. Niet alleen een deel van de bezoekers komt van buiten de gemeentegrenzen, de activiteit trekt ook deelnemende kunstenaars uit de rest van het land. Zij zijn dan te gast in ateliers van Berkellandse collega’s. Daar is wel een maximum aan gesteld, per atelier niet meer dan hooguit drie kunstenaars. „Want we willen wel doorstroming”, legt Bierhuizen uit, „anders blijven de bezoekers te lang op één plek en dat is dan jammer voor de andere deelnemers.” Het wordt sowieso aanpoten voor de bezoekers aanpoten, want de atelierroute kent een dikke negentig kunstenaars verspreid over om en nabij de vijftig ateliers.

Er kan nog wat bij

Als alles naar wens verloopt tenminste, want tot nu toe hebben zich zo’n 35 deelnemende kunstenaars gemeld. „Dus er kunnen er nog wel wat bij”, zegt Bierhuizen opgewekt. Alle (amateur)kunstenaars in Berkelland kunnen meedoen. Wie wat ruimte overheeft in zijn of haar atelier, kan een bevriende kunstenaar, al dan niet uit eigen gemeente, uitnodigen om mee te doen. Inschrijven kan tot 28 februari via kunstkringruurlo.nl.