Beele start met productie in nieuwbouw bij Aaltens station

Aan de straatkant is de ruwbouw klaar van de gebouwen met daarin onder meer de receptie, ruimtes voor training en workshops en de afdeling onderzoek en ontwikkeling.

Beele is producent van afdichtingen voor brandveiligheid. Die worden nu geproduceerd in bedrijfsruimte aan de Vierde Broekdijk, aan de rand van het Aaltense industrieterrein.

Beele Campus

In 2015 maakt eigenaar Hans Beele bekend dat er flink in Aalten werd geïnvesteerd. Aan de Industriestraat in Aalten werd het terrein van de kalverslachterij JSA en houthandel Te Paske na sloop van de leegstaande gebouwen herbestemd als ‘Beele Campus’.