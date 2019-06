Beggelderdijk toch in beeld als ontsluiting Dinxperlo

De procedure voor wijziging van het bestemmingsplan gaat volgens de wethouder twee tot drie jaar kosten en sneuvelt dan bij de Raad van State in Den Haag. ,,De bestaande weg opknappen kan wel, dat is de beste oplossing. Nu minstens 25.000 euro uitrekken voor het bestemmingsplan is weggegooid geld.”



GB’er lex Walter kreeg ,,kromme tenen” van de discussie over de Beggelderdijk. ,,De huidige Beggelderdijk is geen toegangsweg. Onteigenen zou niet kunnen? De huidige eigenaar is gewoon bereid de grond te verkopen. Oude IJsselstreek wil niet? Het nieuwe tracé loopt volledig op Aaltens grondgebied. Het zou heel jammer als deze kans nu niet wordt gegrepen.”