Begin gemaakt met gespecialiseerde dementiezorg in Brummen

Parkeren bij IJsbaan Lochem binnenkort weer toegestaan, kritische buurtbewo­ners overwegen juridische stappen

10:44 Het slepende conflict tussen inwoners en Lochem over de vraag of er wel of niet mag worden geparkeerd binnen de hekken bij de ijsbaan van Sportpark de Elze, is wellicht niet voorbij. De beslissing van de Lochemse raad om parkeren weer toe te staan, schiet sommige inwoners in het verkeerde keelgat.