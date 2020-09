Begraven in de natuur bij eeuwenoude kapel in Sinderen

Ik hou van... Maria houdt van Groenlo: ‘Ik ben binnen de gracht geboren, dan ben je een echte’

7 september GROENLO - Ze groeide op in een gezin met vier dochters. Die wonen allemaal nog in Groenlo. Maria Wieriks-Lensink (56) is er één van een tweeling, een bezig bijtje, moeder van een drieling en een Grolse in hart en nieren. Het stadje zit diep in haar hart. ,,Ik ben behoorlijk chauvinistisch. Ik kan niet zo goed tegen kritiek op Groenlo.”