Behalve een zuiltje herinnert nu ook boekje aan Piet Sloot in Eibergen

Plastic folie wel of geen wapen tegen de eikenpro­ces­sie­rups? ‘We krabden meer dan we tegen een bal sloegen’

17 mei DOETINCHEM - Eiken waarvan de stam in plastic folie is gewikkeld. Het verschijnsel is op meerdere plekken in Doetinchem maar ook in de rest van het land te zien. Doel is een obstakel op te werpen voor de eikenprocessierups. Maar of het helpt? Het werkt juist averechts, volgens expert Arnold van Vliet (WUR).