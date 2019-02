Behoud monumentale boerderij lijkt zeker, ziekenhuis wil er mensen gaan opleiden

video ‘Mensenmens’ John Berends is nu écht commissa­ris van de Koning

18:51 ARNHEM - In het provinciehuis in Arnhem is John Berends woensdagmiddag geïnstalleerd als nieuwe commissaris van de Koning in Gelderland. Paardenliefhebber Berends werd buiten verwelkomd door het Arnhemse trompetterkorps van stal Mansour, binnen wachtte hem een rode loper en applaus van toegestroomde bestuurders en provinciemedewerkers.