Behoud SKB: alle stukken over nieuwbouw Slingeland-ziekenhuis moeten openbaar

Adinda uit Groenlo krijgt diploma aan huis met eed, speech en bosje bloemen

19:41 GROENLO - Adinda van der Linden uit Groenlo is geslaagd voor haar mbo-opleiding in de zorg op het Graafschap College. Maar een diploma-uitreiking zat er even niet in vanwege de coronadreiging, dacht ze. Tot donderdagmiddag plotseling Noortje Wolters en Jolanda Humme in een busje haar straat in kwamen rijden.