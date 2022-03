Beinum-West in Doesburg is fijn wonen, maar bereikbaarheid kan beter: ‘Is daar niet iets mogelijk?’

In Doesburg is in 2011 gestart met de bouw van circa tweehonderd woningen in Beinum-West. Een wijk waar mensen fijn wonen, alleen de entree laat te wensen over. Iedereen rijdt de wijk via De Strijp en Breedestraat in en uit. ,,Voor de mensen die daar wonen is dat vervelend”, zegt Dick Hoed, voorzitter van de Beinumse wijkraad.